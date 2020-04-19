越南籍女星海倫清桃（桃子）昨（18日）晚在臉書驚吐，在台北101超市遭男子偷拍裙底風光，還拍到私密處的安全褲，海倫清桃當下已報警，並到三張犁派出所做筆錄，她目前考慮是否提告，並發文問：「這樣的行為要原諒嗎？」

海倫清桃昨到台北101買朋友的生日禮物和用餐，並到超市購物，不過海倫清桃卻指出，有一位超市員工告訴她被一名男子偷拍裙底，海倫清桃立刻上前問對方「你在偷拍我嗎？」該男子回答「嗯」。

海倫清桃發文還原當時狀況：「警衛來之後叫他拿出手機來給我看，打開相簿第一段影片發現就是在錄我的裙底，拍到私密處的安全褲」，海倫清桃與該男子事後報警並到三張犁派出所做筆錄。

海倫清桃反問是否要原諒「如果提告，桃子有得要出庭做筆錄，忙了幾次說不定也不會判處什麼處罰」，而海倫清桃發文一出，吸引網留言「要嚴懲絕不寬待」、「做錯事，就該受懲處」、「平心而論，得饒人處且饒人！原諒他受傷的心靈」。

(中時電子報)