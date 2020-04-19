海軍敦睦艦隊爆發3例確診新冠肺炎的官兵生，國軍緊急召回700餘人，防堵疫情破口，由於這700餘人下船後，從高雄離開回到各縣市家中，也讓高市府繃緊神經；高市衛生局表示，這些人的隔離採檢正由中央進行，待採檢結果確認會告知地方，衛生局接續啟動疫調、檢疫工作。

衛生局長林立人指出，發生群聚疫情的軍艦15日結訓後700餘名官兵陸續返家，他們搭乘的交通工具及官兵可能造訪的餐飲商店以及附近的排班計程車、公車、捷運及高鐵站將是首要防治重點；由於他們已進入社區3天時間，家庭社區防疫及醫療監控更須持續警覺。

衛生局說，交通局立即通知左營海軍營區外及國軍總醫院左營分院前排班計程車全面加強清消並列冊健康管理，針對捷運左營高鐵站及捷運車廂也進行消毒並提高清消頻次；同時提醒公車及計程車司機，自4月15日起，有載送官兵後出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀或味覺、嗅覺異常者，請主動聯繫衛生局轉介就醫採檢。

環保局19日一早也對左營軍區及國軍高雄總醫院左營分院外圍周遭環境進行清潔消毒作業，衛生所啟動營區外圍餐飲商店衛教宣導，提醒加強漂白水環境消毒。衛生局昨天也透過醫師公會及各行政區醫療群組通知各級醫療院所加強TOCC提高臨床警覺。

像是診療民眾時如遇有左營軍港、海軍、接觸者是否為海軍及艦艇或軍港人員、排班計程車司機等相關活動史、工作史、接觸史的高風險民眾，都應提高警覺，進行通報。另同住家人或本身為海軍、軍港工作人員或軍港排班計程車司機等，如近期出現發燒、上呼吸道症狀或嗅味覺改變等疑似症狀，也請儘速通報衛生局防疫專線。

(中時 )