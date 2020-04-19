女星徐若瑄（Vivian）日前因她的碩士論文題目是研究自己，引發熱議，對此，徐若瑄的指導教授許安琪則發表3點聲明，力挺徐若瑄。而事隔2天後，徐若瑄稍早也在臉書發文，回應論文寫自己的兩大原因。

徐若瑄指出，論文以「技術報告」形式並選擇演藝圈，這不僅是她有30年的經驗，同時也是對自己最有幫助也最有意義的，Vivian提到：「以誰為案例都會擔心說錯寫錯就不好意思了」，於是在指導教授同意下寫自己「一來資料蒐集取得較完整，二來論文對大眾對此主題的瞭解以及對自己的自我檢視，也才真正有價值」。

徐若瑄會以自身經驗來寫論文，除了希望能學以致用外，也希望能夠和自己的職場經驗相結合、融會貫通。而Vivian提到，外界可能分不清「技術報告」和「學術論文」的分別，她也大器寫下：「所以我可以理解某些人的誤解，沒關係的」，並表示，無論如何對她來說都是一份有意義的論文。

(中時電子報)