新冠肺炎疫情持續延燒，行政院擬提供營業額衰退50％的艱困企業，只要雇主減薪不超過員工薪資2成，也未實施無薪假、裁員等措施，可以申請最高2萬元的補助，但有民眾反映，原本企業可能實施無薪假月多休4天、減薪幅度約為1成3，未料有事業單位看到此補助，反而要求勞工減薪2成外，還要來上班，雇主還可領更多。

如以1名在艱困企業的勞工原本領5萬元計算，若與雇主達成減薪2成的協議後，雇主仍要給付4萬元，政府則會補助2萬元給雇主，雇主僅要再負擔2萬元；若相較採用無薪假、周休3日計算，薪水仍有4萬3千餘，意謂採用艱困企業方案可能會使勞工權益受損更多。

近期傳出部分雇主要求要實施艱困企業方案，逕自要求勞工減薪2成配合，勞動部官員表示，所有的薪水要調整都要經過勞資雙方協議，如果勞工不同意，雇主逕自減薪可依未全額給付約定工資處2萬至100萬元。

勞動部官員建議，勞資雙方協議時，可以針對減薪的時間，如僅限經濟部實施該計畫期間等限制或是3個月等，之後再回覆本薪；至於後續如果減薪後，仍無法度過此段時間，資遣費的計算等是否要排除減薪的時間，也可以討論清楚如何計算。

(中時 )