海軍敦睦艦隊士官和實習生共3人確診新冠肺炎，雖然該軍艦3中旬曾停靠帛琉，不過台大公衛學院副院長陳秀熙表示，若當時染疫應早就發病，推測感染源在帛琉的可能性低，擔心感染源正在社區趴趴走，最慘的是台灣！
中央流行疫情指揮中心表示，染疫的這3人2月21日登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後在公海航行，4月15日自我國軍港下船，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人。《聯合報》報導，陳秀熙指出，若海軍在3月12至15日染疫應早就發病，不可能到4月12日才出現症狀，因此認為指揮中心推測，感染源在帛琉的可能性最低。
陳秀熙擔心，軍艦9日靠航台灣後，可能曾有人上、下船接觸到感染源，讓官兵在4月12日發病，因此感染源恐怕是軍艦以外的人，最可怕的是，感染源恐怕正在社區趴趴走。
(中時電子報)
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