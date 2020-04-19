中華職棒領先全球開打，會長吳志揚日前就呼籲球員在場上不要吐口水，避免飛沫傳染，此外，就連目前正在準備開季的韓國職棒也跟進這項政策，但大聯盟呢？華盛頓國民冠軍隊捕手鈴木清似乎很希望能執行這項政策，因為身為捕手的他常常被打者吐到滿臉都是口水。

據《舊金山紀事報》（SanFrancisco Chronicle）報導，身為捕手的鈴木清最能體會因為球員吐口水所帶來的影響，他說：「每當我在蹲捕時，打者總是在本壘板前吐口水，然後這些口水就隨著風吹到我臉上，這種事情一直都在發生，太瘋狂了。」

鈴木清也提到，球員們在場上時都在舔手指，不知道大聯盟會採取什麼方法來阻止這種情況，他認為：「如果你正在想著不要去舔手指或是吐口水，那你就不會專注於這些事情上。」

另外，一些潛在的衛生措施，像是要求不要碰觸自己的臉，鈴木清認為是不可能執行的，特別是像先前報導所說，大聯盟將把30支球隊移往天氣炎熱的亞歷桑納州打比賽，他說：「你是在跟我說，我們到亞利桑那州比賽然後流汗了卻不能碰自己的臉嗎？這是不可能的！」

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(中時電子報)