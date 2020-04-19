海軍敦睦艦隊3名實習生驚爆感染新冠肺炎，700多位士官兵緊急召回檢疫、在營區隔離，國民黨團質疑，國防部日前才同意國軍人員每天一片口罩，一直宣稱無人感染的海軍，是否刻意隱瞞疫情或資訊傳遞過程有破口，外交及國防委員會本週輪值召委國民黨立委呂玉玲，也緊急變更議程，要求國防部進行專案報告。

國民黨團指出，蔡政府此次抗疫期間對外宣傳皆以「超前部署」自誇，但面對國軍口罩防疫需求一直不足，卻還拿了1千萬個口罩援外，讓國軍出現防疫破口。黨團說，早在美、法軍艦傳出官兵群聚感染之際，黨團已提醒國軍及行政院須超前部署，必須充足供應國軍人員口罩數量，但行政院顯然沒有重視國軍人員的實際需求，一直到17日才決定國軍人員每天一片口罩，國防部是否已經事先察覺疫情，國軍及疫情指揮中心應明確說明。

國民黨團強調，被確診的三位海軍弟兄，在4月初就已經出現症況，但海軍4月15日在立法院外交國防委員會備詢時，仍強調無人感染，令人懷疑，其間是否有隱瞞疫情或資訊傳遞過程出現破口，才造成時間上的落差，國軍及行政院必須儘速澄清外界質疑。若有人刻意隱瞞疫情，相關主管機關應立即進行調查，避免類似狀況再次發生。

國民黨主席江啟臣表示，海軍確診官兵12日就出現病徵，但國防部15日還放官兵自行回家，上周在立法院答詢時，國防部也說艦隊上沒有異狀，顯見國防部通報不實甚至有隱瞞之嫌，就在全民動員共同防疫之際，國防部卻大開防疫漏洞，全民憤怒，若確實有人隱瞞疫情，應徹查並嚴懲失職官員。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)