◎達人口碑推薦 得獎名菜套餐送上門

凱達大飯店特別為辛苦的上班族、公司行號、中小企業的老闆員工們量身訂做星級主廚推薦的套餐計畫。讓大家在忙碌上班之餘，還能即時享用我們送達的熱騰騰的美食佳餚。即日起至4/30止，由擁有超過三十年資歷，擅長上海、粵菜及創意中式料理，曾獲得海內外廚藝比賽無數獎牌凱達大飯店行政主廚－戴于益，以傳承美味的「功夫菜手藝」推出饗食趴趴GO宅配到你家的熱食外送服務。不論是三五好友共享餐，或是家庭聚會、朋友小聚，都很適合。

◎童包子小籠包 傳統早餐店打入網購界

小籠包可非麵食餐廳的專利，新竹縣竹北市1家專賣饅頭、包子的早餐店「童包子」，其小籠包就令人驚豔，深受大小朋友喜愛，30年來早已成知名早餐店，由於在網路也相當火紅，9年前更從傳統包子店進軍到網購界，成為科技族常品嘗的早餐與下午茶。

◎30年老店黑毛薑母鴨 宅配私房料理

老高雄人都知道的黑毛薑母鴨經營已經近30年，原先是在民族二路跟六合路交叉口上，遷移到九如路上後，除了空間更寬敞明亮，不變的好味道依舊原汁原味呈現，也因此每到冬天都有許多饕客慕名而來。

◎老饕必吃羊肉爐名店 內用、宅配都好吃

位於台北市天祥路的「下港吔」羊肉爐專賣店，招牌紅燒羊肉爐採用帶皮帶骨羊肉，搭配20幾種中藥材熬製的湯頭，湯頭喝起來濃郁，帶皮帶古的羊肉吃不吃羊騷味，肉質軟、皮Q彈，是台北羊肉爐老饕必吃的店家之一，特別的是，不想到店裡人擠人，店家還提供宅配到府服務，適合冷冷的天氣一家人聚在一起吃羊肉爐。

◎疫外創佳績 台南好麵熱銷

小兵立大功，疫情帶動宅經濟！台南市各區農會不約而同推出特色麵，在新冠肺炎疫情衝擊下，民眾寧宅在家不外食，不僅關廟麵賣到供不應求，假日需加班趕工，善化芝麻拌麵的業績更躍升10倍。台南市農會超市曾單日締造50萬元業績，目前維持每日20萬元營業額，靠好麵寫下「疫外」佳績。

◎人氣團購店「爆漿」波霸泡芙超銷魂

嘉義縣太保市尚一豆烘焙坊開業至今不到6年，卻已成為網路人氣超夯的宅配甜點店，實體店舖隱身在太保市的小葉欖仁綠色隧道內，店內以泡芙系列最有名，店家特別推薦以濃純鮮奶內餡，搭上Q彈黑糖波霸，所製成的波霸泡芙，每口都是滿滿幸福感。

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(中時電子報)