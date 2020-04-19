中共中央政治局會議重申房住不炒，17日發布的中央政治局會議通稿中指出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。

最近一次中央政治局會議提「房住不炒」還是在2019年7月30日。

值得注意的是，大陸國家統計局日前發布了3月70城房價資料：房價上漲的城市比2月明顯增多；深圳二手房價格較1月上漲1.6％，漲幅重新回到全大陸第一。

不少聲音認為，今年房地產仍然是大陸拉動經濟增長的重要力量，今年實現比2010年經濟總量翻一番離不開房地產。

(旺報 )