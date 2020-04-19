房地產救經濟？ 陸中央政治局重申：住防不該炒 11:172020/04/19 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳二手房價較月漲1.6％，漲幅重回全大陸第一。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共中央政治局會議重申房住不炒，17日發布的中央政治局會議通稿中指出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。 最近一次中央政治局會議提「房住不炒」還是在2019年7月30日。 值得注意的是，大陸國家統計局日前發布了3月70城房價資料：房價上漲的城市比2月明顯增多；深圳二手房價格較1月上漲1.6％，漲幅重新回到全大陸第一。 不少聲音認為，今年房地產仍然是大陸拉動經濟增長的重要力量，今年實現比2010年經濟總量翻一番離不開房地產。 (旺報 ) #房地產 #中央 #中央政治局 #政治局 #政治局會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情劇烈衝擊 專家：房產後市將面臨兩種版本 14:482020/04/15 風格 疫情未打趴建商 新建案首季房價「逆風高飛」 15:112020/04/16 財經 疫情未打趴建商 首季新建案房價「逆風高飛」 15:142020/04/16 風格 極致細膩完美體現！力璞建設以「仁心」蓋房、待人 09:002020/04/17 風格 體現極致細膩！力璞建設用「仁心」蓋房、待人 09:002020/04/17 財經 不畏疫情！「冠東城」60天衝破8成熱銷佳績 台灣房市仍舊活絡 09:002020/04/17 財經 不畏疫情！「冠東城」熱銷佳績60天衝破8成 台灣房市仍舊活絡 09:002020/04/17 風格 投資工業地產 成不動產市場最強的主力 15:382020/04/17 風格 工業地產投資 成不動產市場最強的主力 16:122020/04/17 財經 「穩是大局」習主持政治局會議研析防疫與經濟 20:232020/04/17 兩岸 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 - 兩岸 國民黨青年團長：大陸教育趁新冠疫情順勢崛起 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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