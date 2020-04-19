敦睦艦隊傳出同寢室3人確診新冠肺炎，海軍緊急召回3艘軍艦官兵及學生700多人，進行採檢。其中15人已回到澎湖馬公，今（19）日一採結果出爐，這15人皆為陰性。

澎湖縣流行疫情指揮中心表示，縣府衛生局18日晚間接獲中央疫情指揮中心通知，馬公海軍基地有15位官兵為海軍敦睦艦隊3位確診者的接觸對象，三總澎湖醫院立即至軍中採檢，衛生局配合展開疫調。檢體在18日晚間10時送至衛福部台北昆陽實驗室，19日早上檢驗報告出爐，15人皆為陰性。

(中時電子報)