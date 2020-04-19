淘寶天貓總裁蔣凡18日下午在阿里內網發帖，就網路傳言帶來的不好影響對公司和同事道歉，並請求公司對自己展開調查。

據新浪科技報導，17日，天貓總裁蔣凡夫人在ID為「花花董花花」的微博上發聲，矛頭直指直播網紅張大奕，稱其「招惹自己老公」。

而據虎嗅報導，張大奕方面回應稱：只是一場誤會。張大奕作為網紅第一股「如涵」的核心人物，受此緋聞影響，如涵控股盤中股價一度暴跌超9％，收盤仍大跌超6％，市值為3.22億美元，一夜蒸發約2200萬美元。

(旺報 )