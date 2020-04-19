夫人指控網紅招惹老公 天貓總裁蔣凡道歉 11:322020/04/19 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淘寶天貓總裁蔣凡18日下午在阿里內網發帖，就網路傳言帶來的不好影響對公司和同事道歉。(葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淘寶天貓總裁蔣凡18日下午在阿里內網發帖，就網路傳言帶來的不好影響對公司和同事道歉，並請求公司對自己展開調查。 據新浪科技報導，17日，天貓總裁蔣凡夫人在ID為「花花董花花」的微博上發聲，矛頭直指直播網紅張大奕，稱其「招惹自己老公」。 而據虎嗅報導，張大奕方面回應稱：只是一場誤會。張大奕作為網紅第一股「如涵」的核心人物，受此緋聞影響，如涵控股盤中股價一度暴跌超9％，收盤仍大跌超6％，市值為3.22億美元，一夜蒸發約2200萬美元。 (旺報 ) #總裁 #網紅 #美元 #影響 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 長腿空姐私服超級辣！深V上衣「項鍊卡溝露半乳」引暴動 12:272020/04/15 星光 如何累積創意來源？波特王勉勵學生用心生活 18:022020/04/15 生活 最辣老闆娘甜笑撩髮！深V領卡溝露半乳網噴鼻血 14:592020/04/16 星光 子瑜超胸版馬甲誘惑！躺床倒出兩顆球 08:112020/04/16 星光 火辣人妻比基尼挑戰耳機線纏腰！騎車雙球上下跳動 網：鼻血噴乾 16:462020/04/16 星光 網紅與友合開咖啡廳沒簽約 開門驚見「全搬空」超傻眼 08:582020/04/17 社會 北市防疫影片 藝人網紅參一腳 04:102020/04/18 地方新聞 淘寶天貓總裁蔣凡捲入網紅緋聞 今發文致歉 16:332020/04/18 財經 張大奕遭淘寶總裁夫人嗆「招惹老公」 大陸超美網紅「不得了」 22:342020/04/18 政治 阿里接班人蔣凡 捲網紅緋聞 04:092020/04/19 全球財經 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 - 兩岸 國民黨青年團長：大陸教育趁新冠疫情順勢崛起 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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