海軍敦睦艦隊昨被中央疫情指揮中心證實，有3官兵確診，出訪的3艘軍艦700官兵也被緊急召回檢疫，並在營區隔離。對此，前立委陳學聖感嘆，海軍出發雖請教多方專家，也在疫情主管單位指導下作過多方防疫演練。但在疫情嚴峻，仍選擇出航，此事本就有高風險染疫。

陳學聖今19日在臉書發文表示，「邦交國帛琉的防疫能力並不及歐美等大國，但政府仍放行國防部遠訓艦隊前往？大家回憶一下，一月底二月初，為了鑽石公主號、寶瓶號群聚感染事件，台灣幾乎吵翻了，連鑽石公主號旅客下船走過地方都還消毒過一次，就知道事態的嚴重」。

陳學聖指出，先前從澎湖開始，已有許多縣市下令禁止公務人員出國，當時台灣已風聲鶴唳，全力抗疫，是誰同意一支700人的艦隊可以遠訓？

他解釋，自己在海軍服役過，知道這一年一度的遠訓，是海軍官校畢業生人生的大事，早期邦交國較多時，還曾去過南非、中南美洲。「但是疫情當頭，難道不能取消嗎？是誰放行？」。

陳學聖坦言，他相信軍方一定覺得很委屈，因為他們一定事前請教多方疫情專家，也在疫情主管單位指導下作過多方防疫演練，但終究出包了，回想返國時，總統親自在港口接船的風光，對照現今的究責，一定感觸良多。

(中時電子報)