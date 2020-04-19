新北市1名賈姓女子（23歲）今（19）日凌晨與江姓男友（22歲）一同到板橋的KTV飲酒歡唱，但喝到爛醉的2人步出大廳時，與另外1名女子發生擦撞，但賈女沒道歉就若無其事地走開，引起對方不滿，雙方為此在大廳大動肝火，還用髒話問候對方母親，警方獲報到場後，江男卻藉著酒意，與警方拉扯叫囂，最後當場被警方壓制在地，帶回派出所調查，2人將被依《社會秩序維護法》第85條偵辦。

警方調查，江男與賈女凌晨跟朋友唱歌結束，從KTV大廳走出，當時1對男女正好在騎樓聊天，賈女經過時，右手肩膀碰撞對方女子，也沒道歉就若無其事地走開，引起對方不滿，並追上前找賈女理論。

「三洨啦！撞到不會道歉喔?」被撞的女子口氣很兇，賈女也不甘示弱回嗆：「撞到就撞到，不然是要怎樣？你是在講三洨啦！」雙方一度要打了起來，警方獲報連忙趕到現場制止，但2女似乎嗆上癮，完全不管員警勸阻，直到偵查隊刑警怒斥，要4人立刻離開，遭撞的女子才心不甘情不願的走開。

但是賈女及江男似乎不善罷甘休，仍對著員警推擠叫囂，儘管員警再三警告仍不聽勸阻，員警最後忍無可忍將2人壓制在地板上銬逮捕，女子這才痛得哇哇大叫，喊說「沒事啦沒事啦！」員警將2人押上巡邏車帶回派出所，依《社維法》偵辦裁罰。

警方呼籲，新冠肺炎防疫期間，還是奉勸民眾盡量少出門、勤洗手、戴口罩，千萬不要因為幾天零確診就大意，仍要謹守防疫觀念，保持適當社交距離，才能避免出現防疫破口，保護自己也保護別人。

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(中時電子報)