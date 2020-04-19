夜間漫步山林，螢火蟲穿梭草叢，小朋友覺得新奇有趣，也讓大人想起兒時美好的回憶。每年4、5月正是螢火蟲出沒的季節，飯店業者也在此時紛紛推出賞螢行程，帶大家一起探尋美麗的「火金姑」。

新北市三峽「大板根森林溫泉酒店」即日起至5月3日止，特別於每周五、六、日推出賞螢生態行程。業者表示，大板根全台唯一同時擁有低海拔亞熱帶雨林與優質美人湯泉，每當螢火蟲季節，太陽下山一閃一閃的螢火蟲就出現在大板根的森林步道區、彩虹橋，因保護生態，活動限大板根住客專屬。

涵碧樓結合南投當地工藝家黃建霖，以在地盛產的桂竹，打造特色賞螢燈籠，讓賓客提著燈籠探訪秘境，回味兒時記趣。（圖／涵碧樓提供）

頂級度假酒店「涵碧樓」也於4月20日至5月17日期間，推出「友善賞螢體驗」，攜手南投在地工藝家黃建霖，以當地盛產的桂竹，手工打造友善賞螢「竹製燈籠」，用來夜間照明的燭光，選用紅色LED蠟燭罩上紅色玻璃紙，可降低對螢火蟲的干擾。凡活動期間入住之房客，可以600元專案加購，享專車來回接駁，搭配專人螢火蟲生態導覽，讓賓客提著燈籠尋訪山林。

涵碧樓表示，日月潭周邊有多處賞螢景點，此次造訪的賞螢秘境距離涵碧樓僅有10分鐘車程，在現場可以看到黑翅螢、大端黑螢等螢火蟲，藉著蟲體所發出的閃光，相互辨識身份，展現出昆蟲式的浪漫求偶飛舞，現場導覽也將進行如何分辨公母與品種，除了浪漫螢光點點，也能增長生態知識。

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(中時電子報)