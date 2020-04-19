敦睦艦隊傳出同寢室3人確診新冠肺炎，海軍緊急召回3艘軍艦官兵及學生700多人，進行採檢。民進黨立委王定宇根據相關活動時間序，向相關部會提出6相問題及建議。

此次前往帛琉的「敦睦遠航支隊」，共有成功級巡防艦岳飛軍艦、康定級巡防艦康定軍艦、油彈補給艦磐石艦，3月12日到15日停靠帛琉4天，傳出同寢室3人確診，海軍緊急召回3艘軍艦官兵及學生700多人，進行採檢。其中回到澎湖的15人，一採結果出爐，皆為陰性，但仍需隔離14天。

王定宇根據軍艦作業時間、3確診發病和活動時間序，提出6項問題與建議，表示檢討和防疫一樣，要真實且不可和稀泥。

敦睦艦隊4月9日返港在船上隔離6天，根據疫情指揮中心訊息，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常等症狀，4月15日下船後返家自行就醫。案397則在4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀。案398於4月13日開始有嗅味覺異常。3人皆在4月17日採檢通報，18日確診。

問題1：敦睦艦隊3月15日到4月15日都在海上，但3位確診病例發病時間都在4月初後，怎麼都超過潛伏期14天，是船上掌握發病時間不正確？或其他原因？

問題2：3人在船上尋求軍醫協助，縱使未診斷為疑似病例，就算是錯判為流感，也應有避免群聚感染的作為，是否要求進行相關隔離作為？

問題3：新冠肺炎的疑似症狀陸續更新，如失去嗅覺、味覺、腹瀉等，海上長時間作業的船隻（軍艦、遠洋漁船等），是否得到相關症狀的更新？如何得到？

問題4：艦隊4月15日回到軍港解散，為何沒比照3月19日後，所有國際機場入境人員，搭乘防疫車輛、居家隔離14天？

問題5：確診病例在15日到18日期間，搭乘的交通工具、活動的地點、自行就醫的院所等，是否完全掌握接觸史？

問題6：無法掌握的不確定地點，建議應該考慮公佈足跡。

(中時電子報)