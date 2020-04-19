被稱為「火流星」的天琴座流星雨將在4月22日凌晨達到極大期，台北市立天文科學教育館研究處表示，只要是在無光害的海邊、山區，全台民眾都有機會親眼見到這個美景。另外，館方也將全程網路直播，讓民眾不用出門就能欣賞。

館方表示，22日當日月相近朔，所以幾乎不受到月光影響，觀測條件非常良好，估計每小時平均可望能看見23顆流星，在近年算是較高的一次。至於所謂的「火流星」，指的是亮度高於金星（-4等）的流星，有些火流星甚至會發生爆炸及聲響並在天空中留下煙塵餘痕，就像電影、童話故事中出現的畫面一般。

天琴座流星雨母彗星軌道示意圖，藍色軌道為地球，該標示為4月22日時地球所在位置。（圖／台北市立天文科學教育館）

在眾多流星雨中，天琴座流星雨出現火流星的比例居高，而且也是觀測歷史最悠久的流星雨之一。館方對CTWANT表示，天琴座流星雨的輻射點在織女星附近，晚間10點左右升起後，全台民眾只要到沒有光害、路燈的海邊、山區，都可以肉眼見到，其中山區的觀賞條件優於海邊。

這次的天琴座流星雨其實從4月21日至4月23日，晚上10時30分至隔日天亮都適合觀賞，不過近年天琴座流星雨的流星，偶爾會突然有昏暗小流星大量增多的現象，這部份肉眼難以見到，需利用無線電波觀測。

網路直播網址

https://www.youtube.com/channel/UCSZYfZhpHUnpGGdgUhiYEEw

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(中時電子報)