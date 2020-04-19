時力立委邱顯智昨夜於臉書發文表示，有關中和分局員警踹頭事件，警政署事前表示現場員警都沒有開啟密錄器，但檢察官發現其中一位員警胸口有微弱綠光閃爍，這是螢火蟲還是缺漏的密錄器？請警政署立刻檢視，將缺漏的密錄器影像交給檢方，給社會一個交代。

4月7日晚間11點左右，新北市中和分局陳姓員警攔查無照駕車的16歲鄭姓少年，當時鄭姓少年載著友人企圖闖過臨檢站，差點撞傷員警，警方立刻反擊，將少年們壓制在地，過程中踹了少年頭部，遭民眾PO網，引發各界討論，新北地檢署也已請警方提供相關事證，分案調查。

邱顯智表示，4月13日時，已要求警政署交出現場員警執勤時的隨身微型攝影機(密錄器)的影音記錄。4月16日上午，警政署派人至辦公室說，由於現場事發突然，當天4位執勤員警都沒開啟密錄器，警車的行車紀錄器也恰好拍往另一個方向，所以沒有事發當時的影音紀錄。

邱顯智指出，但有位前檢察官發現，媒體揭露的影片中，有一位員警胸前有微弱綠光閃爍，疑似為密錄器開啟時的指示燈號。但警方說這是「警車警示器的反光」。

邱顯智說，此案就交給檢察官偵查，而綠光到底是密錄器還是螢火蟲，就讓社會公評，但也奉勸警政署，若有缺漏的影像資料，就快點交出來，還給社會一個該有的公道。

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(中時 )