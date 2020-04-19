國際扶輪 3462地區捐贈上千萬元抗疫物資給中部衛生單位，由總監黃進霖（左2）代表捐贈。（陳淑芬攝）

「台灣有你們真好！」總統蔡英文今天透過視訊連線，參與國際扶輪3462地區「現場直播3地視訊會議」時，感謝扶輪社串聯國內外力量，捐贈醫療資源一起對抗疫情，期許政府團隊學習扶輪社的精神。她並強調，政府會跟大家一起度過困難。

國際扶輪3462地區的年會因應疫情評估「全民抗疫不分你我」，今年以「現場直播3地視訊會議」方模式舉辦。

扶輪社3462地區社員響應防疫紛紛慷慨解囊，捐贈超過新台幣千萬元的防疫物資給台中、彰化及南投等地衛生局，包含專業防護衣、高流量氧氣治療系統、防護插管箱、牛樟芝能量膠囊等醫療物資。

蔡英文總統透過視訊與現場進行連線，受到與會人士熱情掌聲。蔡總統表示，國際扶輪3462地區年會今年活動為防疫而辦，感謝扶輪社贈醫療物資，並串聯國內外力量一起對抗疫情。

蔡總統指出，過去30年來，因扶輪社的堅持及努力讓小兒麻痺症在台灣幾乎絕跡，期許政府團隊學習扶輪社的精神，政府會跟大家一起度過困難。她並對明年國際扶論設世界年會將在台灣舉行表示歡迎。

會中並舉行捐贈儀式，由國際扶輪3462地區2019-20年度總監黃進霖代表將物資捐贈給台中市衛生局副局長張瑞麟、彰化縣衛生局長葉彥伯及彰化縣衛生局長黃昭郎等人。活動並與國際扶輪青少年交換生進行視訊，來自各國的交換學生表達對於台灣積極防疫成果，相當具有信心。

(中時 )