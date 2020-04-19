美團讓步了！近期，外賣平台高傭金惹爭議，廣東省餐飲服務行業協會（下稱廣東餐協）與美團18日就傭金比例、合作方式等爭議問題達成階段性共識，美團對廣東地區優質餐飲外賣商戶加大退回傭金比例3％到6％，擴大覆蓋範圍，退回傭金時間至少延長2個月。

據《羊城晚報》報導，之前，廣東餐協向美團發起數次「喊話」，指出該外賣平台對餐飲商戶收取高傭金，並制定「獨家平台限制，涉嫌壟斷」。18日，雙方宣布和解，根據聯合聲明，美團對廣東省內餐飲企業「退回傭金」提升，受惠範圍也擴大。

美團方面表示，充分尊重餐飲商戶和消費者的自主選擇權，與廣大餐飲商戶開展友好協商、平等合作；尊重餐飲商戶自主選擇線上各類平台，支持餐飲商家多管道發展；為幫助廣東餐飲商戶在疫情中「突圍」，美團將對廣東地區優質餐飲外賣商戶加大返傭比例至3％到6％，擴大覆蓋範圍，返傭時間至少延長2個月。

另外，美團還將積極投入各類資源，透過線上美食節、「食在廣東」品牌推廣等活動，以及建立餐飲大數據資訊共享機制，支持廣東餐飲業促消費活動。

(旺報 )