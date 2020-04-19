大陸外交部長王毅18日與世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）進行通話，討論當前世界疫情。

王毅表示，此次通話的是為了表明大陸對於世衛組織的堅定支持，並讚是為組織在全球抗擊疫情的關鍵時刻，同樣維護多邊主義的理念與原則，這有效的團結了國際社會。同時稱讚秘書長譚德賽就任以來積極致力於全球公共衛生事業，做了大量創造性工作，得到各方高度評價。

王毅強調，習近平主席曾多次公開表示，病毒是人類的共同敵人，國際社會只有團結協作，才能戰而勝之。中方願同世界各國一道，大力加強抗疫合作，同舟共濟，共克時艱，直到在這個世界上徹底戰勝疫情。

譚德塞澤表示，感謝陸方對世衛組織持續的支持，且完全贊同支持世衛組織就是捍衛多邊主義。當前，全球處疫情蔓延，而病毒不分國界。只有團結一致抗疫，人類才能阻止病毒蔓延。如果國際社會出現分裂，疫情持續的時間將會更長，並會失去更多生命。

譚德塞表示，雖然自己與世衛組織受到各種攻擊和抹黑，但我相信，只要堅持真理和做正確的事情，歷史自會有公論。

(中時 )