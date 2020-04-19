悶了許久紛紛趁周末出遊呼吸新鮮空氣，東北角出現車流。（許家寧翻攝）

悶了許久紛紛趁周末出遊呼吸新鮮空氣，警方對人潮聚集處啟動車車管制。（許家寧翻攝）

許多登山景點停車場達8成，警方啟動人車管制（許家寧翻攝）

近日全台有三天零確診，悶了許久的民眾，紛紛趁周末出遊，今天東北角地區九份等熱門景點因預期效應，午前尚未達5成人流管制，人潮反而湧入南雅奇岩、茶壺山及侯硐等登山景點呼吸新空氣，停車場爆滿，讓警方緊急疏導控管人流。

假日東北角知名登山景點如金瓜石茶壺山登山口、南雅奇岩步道在一早即陸續有民眾進入，上午10點左右停車場達8成滿，侯硐停車場也接近滿場，瑞芳區公所及瑞芳警分局隨即啟動分流機制，限制車輛進入，疏導遊客前往其他景點。

瑞芳警方指出，許多民眾過去數周因疫情而窩在家中，趁著周日天氣放晴，加上微風吹拂，上午各景區路線出現車流，政府公告的知名景點，因民眾預期效應，都尚未達到人潮分流標準，但其他知名登山景點反而因此吸引人潮前往。

警方表示，在人車潮管制期間，人、車違反相關規定者，可依發展觀光條例隊人員罰款5000元至10萬元，並依道路交通管理處罰條例，對車輛駕駛人處3000至6000的罰鍰，呼籲疫情尚未解除，民眾仍不可大意，應盡量避免前往人潮已聚集地區。

(中時 )