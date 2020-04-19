儘管受到新冠疫情影響，NBA陷入無限期停賽，且有可能延到今年夏天才重新開打，不過籃網球星杜蘭特的商業合作夥伴兼經紀人克萊曼再次出面表態，強調杜蘭特本季復出無望，畢竟他從去年總冠軍賽腳跟肌腱重傷恢復速度相當緩慢。

「我可以保證，杜蘭特跟我從來沒有談過本季復出話題，」克萊曼表示，「我知道這聽起來有點瘋狂，但我一直認為杜蘭特本季復出不切實際，我不知道什麼時間點才是跟他討論這個話題，現在卻很明顯不是，我認為根本不需這樣去做。」

其實克萊曼重申杜蘭特本季不可能復出立場，有點像在自打嘴巴，因為他在新冠疫情爆發前夕，還曾公開說過杜蘭特有在考慮代表美國男籃打東京奧運，光從時間點來看，應該跟目前NBA考慮本季重新開打差不多，現在卻又變成不可能了。

畢竟杜蘭特先前不僅需要養傷，還因感染新冠病毒，必須接受相關治療與隔離措施，讓他的復原進度再次往後延，反正籃網本季早就沒有期待他和厄文可以復出了，早就先把兩大球星看不順眼的前總教練艾金生開除，放眼下個球季再說！

(中時 )