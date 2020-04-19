前南庄鄉長絲金英的故居及周邊，現已成了民宿專區。〔謝明俊攝〕

南庄第一代民宿紅磚屋經營已有23年，但房舍保養得宜，依舊如新。〔謝明俊攝〕

南庄紅磚屋民宿花草滿地。〔謝明俊攝〕

南庄紅磚屋民宿負責人鍾年誼是建築師出身，打造民宿品質要求非常高。〔謝明俊攝〕

南庄紅磚屋民宿花草滿地。〔謝明俊攝〕

苗栗縣內民宿業績連年下滑，尤其是民宿最集中的南庄地區，現今再加上新冠肺炎衝擊，地方業者希望共同降價促銷呼聲蘊釀已久，現在由老業者紅磚屋民宿帶頭，已有200多家民宿加入縣府整合降價行列，希望透過降價及相關優惠措施，能拉抬南庄民宿業績。

南庄目前的桐花及繡球花已經開始盛開，往年此時，南庄民宿幾乎都已被訂滿，但今年遭遇到新冠肺炎疫情影響，訂房率不到過去一半，也讓當地民宿餐飲業者憂心不已。

其實，在今年過年前，包括南庄鄉公所以及部分地方民宿業者，就已私下提議要串連全部民宿，提出全面降價及優惠促銷策略，來提振南庄民宿業績，並可帶動餐飲等其它行業生意，但南庄當地最頂級的民宿業者始終不鬆口，使得鄉公所這項提議無疾而終。

不過，其它南庄民宿業者面對市場急凍狀況，由老業者紅磚屋的老闆鍾年誼等人，合議決定串連降價，並且獲得苗栗縣政府出面整合，目前已有200多家業者響應加入。

23年前就投入南庄民宿經營的建築師鍾年誼，是向前鄉長絲金英購買建地興建紅磚屋民宿，當年絲金英家族在南庄一帶擁有許多土地，南庄開始發展觀光興起民宿風，絲金英就將位在南江村里金館祖居周邊土地釋出興建民宿，因此，絲金英家族祖居周邊已成一個民宿專區。

鍾年誼早期投入民宿，並成為南庄觀光協會發起會員兼副理事長，由於他本身是資深建築師，所以親手打造的紅磚屋民宿，非常有特色，區內任何一個角落都植滿紅花綠葉，是南庄當地知名的民宿之一，受到外地遊客歡迎。

雖然，鍾年誼的民宿來客仍有一定的量，但為了全體業者著想，鍾年誼願意帶頭降價，率先提出八折以及其它優惠措施，希望全體民宿業者能一起牽手共度難關。

(中時 )