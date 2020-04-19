新冠肺炎疫情席捲全球，世衛組織幹事長譚德塞成為眾矢之的，美國總統川普更是毫不留情的公開點名批判。副總統陳建仁指出，當年爆發H1N1新流感和SARS疫情，世衛都立即警示。但「這次我真的不了解世衛的反應何以如此不同」。此外，陳建仁在肯定大陸武漢第一線醫護人員抗疫表現之餘也說，大陸是否曾因政治考量掩蓋疫情他不清楚，但陸方醫護人員提出的警示，不但沒傳給社會大眾，更沒有傳給全世界，他不能理解。

陳建仁副總統日前接受英國每日電訊報專訪，總統府今日刊出專訪全文。針對世界衛生組織在此次疫情中的角色。陳建仁說，人與人的交流變得密切，世界似乎顯得越來越小，像地球村、都是一家人，當然要分享資訊，讓資訊透明，並快速知會大家。這也是世衛的任務，只要世衛收到警示，就必須有警覺立即行動，迅速因應。

陳建仁說，2003年SARS疫情爆發，世衛建立了「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）警示制度。2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出現後約一個月，世衛宣告PHEIC。當時，只有三個國家受到衝擊，世衛就已經宣告PHEIC提醒大家有危險，要小心！所以全世界都進行快篩，台灣也準備好瑞德西韋和克流感等抗病毒藥物。

陳建仁指出，據說去年12月初新冠肺炎就就出現第一起病例，也有傳言是12月中，不過直到今年1月底世衛才宣告PHEIC。更糟的是，他們認為這個PHEIC只是受到全球關注的公衛緊急事件，不需要發出旅遊警示。陳建仁無法理解，如果無須旅遊警示，世衛何需宣告PHEIC？

他說，當時，全世界已有19個國家有病例，超過8000個確診案例，因此為時已晚，也凸顯接收到負責收集資訊者的通告後，所有國家都必須保持警覺並迅速因應，這很重要。因此他也不解世衛何以反應不同以往，尤其台灣未受邀參加1月22日至23日的緊急會議。陳建仁以SARS疫情時為例，台灣雖沒有充分參與，但那時曾任挪威總理的世衛幹事長布倫特蘭博士儘管面臨很大的政治壓力，還是派團到臺灣，也要求美國疾病管制與預防中心協助臺灣「這次我真的不解世衛的反應何以如此不同」。

對於大陸方面因應疫情的表現，陳建仁認為武漢第一線醫護人員在照顧不明原因的非典型肺炎重症病患方面做得很好，這些醫護也盡力和武漢衛生官員及衛生當局分享資訊，但他不瞭解，這些資訊為何沒有被重視。是否與政治有關？陳建仁說他真的不清楚，但如果和醫護人員的警示相比，這些警示不但沒有傳給社會大眾，更沒有傳給全世界。

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(中時電子報)