非洲安哥拉一名高齡72歲的大家庭族長、社區精神領袖奇庫特尼（Francisco Sabalo Pedro Tchikuteny）在本月15日去世，值得關注的是，他死後留下43名妻子與152名子女，因此驚動了當地政府與心理學家。心理學家佩德羅（JoséPedro）示警，要注意家庭成員間不和睦的情況。

綜合外媒報導，奇庫特尼因前列腺癌病逝，享年72歲，留下已知的152名孩子及43名妻子，家族超龐大約有580人。奇庫特尼除了是大家庭的一家之主外，還是社區的精神領袖，當地文化為一夫多妻制。

他的哥哥表示，奇庫特尼在生活中一直在尋求維持家庭，特別重視妻子和孩子之間的團結，這裡有一條規則就是，大家團結一致，享有平等的權利；而年輕的妻子在最資深的第一任妻子伊娃（Eva）帶領下，姐妹們間互相扶持，特別照顧分娩期間的孕婦。

而心理學家佩德羅（JoséPedro）呼籲，隨著奇庫特尼的死去，這龐大的家族可能面臨成員間情感破裂，當局應密切監視這個家庭，給予必要的支持，尤其是對於最小的學齡兒童，使他們得以獲得教育機會，並在未來可找到工作自給自足。

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(中時電子報)