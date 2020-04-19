屈中恆近日錄TVBS《地球黃金線》，他透露近日受疫情影響，本來預計巡演的舞台劇緊急喊卡，「6月之前的都取消了，我最後一場演完是3月21日，後面的全部都取消，因為是中央的場館，他們先有梅花座的規定，但先前票就賣了，所以只得取消。」至於這波疫情的損失收入，他先是坦言自己不敢細算，隨後才以「不在話下」認損失百萬。

屈中恆原本計畫，今年11、12月到大陸排練與演出，7、8月對岸也有巡演，「但7、8月也是蠻危險的，就算那裡已經可以開始演出了，我回來是否還需隔離14天？而且回來那周，台灣就要演出了，如果隔離怎麼辦，這些都是問題。」他祈禱疫情趕快結束，讓大家生活回到正常節奏，不然真的太慘淡了，「其實今年舞台劇真的蠻多的，一開始還不錯，但遇到疫情也沒辦法，還是要撐過去。」

工作暫緩，屈中恆笑稱自己運動時間變多了，「之前我幾乎沒停過，去年11月到演出3月21日，當中可能只休息1天，時間太少了，現在反而有比較多的時間運動。」至於已有4千金的他是否再拚一胎，他立刻「呸呸呸」直喊：「養不起啦！」

(中時 )