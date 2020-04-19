苗栗縣政府日前舉辦南庄13街旅客資訊QK站開幕，也將南庄鄉公所承辦人員撇在一旁。〔謝明俊攝〕

交通部觀光局參山國家風景區管理處近日推出「南庄花卉節」活動，會同南庄鄉公所共同推動南庄觀光旅遊，但這項活動卻將民宿業者排除在外，地方產官界不願攜手合作，大大傷害整體觀光產業發展，背後，卻是地方勢力因選舉恩怨互槓所起。

月前，苗栗縣政府工商發展處在南庄某烘焙店成立旅遊資訊QK站，南庄鄉公所相關承辦人員，事先完全不知情，待舉行開幕當天早上，才臨時聞訊趕到開幕會場，面對媒體詢問，一問三不知，尷尬不已。

日前，參山國家風景區管理處與南庄鄉公所共同合辦南庄花卉節活動，管理處並宣布這次活動將以南庄鄉內各村社區為主，但是南庄鄉內民宿餐飲業者，都未被告知邀請加入這此觀光促銷活動，民宿餐飲業也是觀光產業的重要一環，少了這些業者投入，活動如何能推動圓滿？促銷如何達到目的？

南庄最早開始推出首屆繡球花節，是由南庄觀光協會所主辦，結果受到許多遊客歡迎，一下打響南庄繡球花節名號。事實上，南庄從未專門栽種繡球花，而是因有一家民宿業者在自已庭園裡廣栽原種繡球花，其它民宿業者為了共同支持繡球花節，自行購買繡球花來裝點民宿庭園，讓南庄到處皆有繡球花，才獲得非常好的成果。

但參山處接辦南庄花卉節，卻將原本成功打造繡球花節的民宿業者排除，知悉內情的地方人士無奈地表示，這些都是選舉恩怨所衍生出來的結果，大家各行其是，互不來往，尤其現在正因防疫造成旅遊市場低迷，對促進南庄地方觀光產業絕無好處。

(中時 )