許男持改造手槍朝剛何姓男子開槍，士林地院依非法持有子彈槍枝等罪判刑。（報系資料照／李文正台北傳真）

北市內湖區前年11月12日深夜發生槍響，20歲男子許翔智犯案後立即警局自首，手持雙槍高舉過頭，士林地院依非法持有槍枝等罪，判處徒刑3年，併科罰金4萬元，得易服勞役，全案可上訴。

何姓、顧姓男子案發當天晚間10點多從民權東路6段健身房步出，準備要上車離開，許男站在車頭，拿出改造手槍連開5槍，其中1槍打中副駕駛座擋風玻璃，2人聽聞槍響，拔腿往不同方向逃逸，許擔心2人折返，又拿出道具槍，再開4槍空包彈，震攝2人不要回頭。

案發後20分鐘，許開車到內湖警分局自首，持改造手槍、道具槍告訴值班員警「我開槍了，我要自首！」隨即被逮捕上銬。事後他辯稱，瞄準車子開槍，不知道打到哪裡，只將彈夾內的子彈打光，沒有殺人的意思，只是要嚇對方。

許供稱，之前在松德路的夜店喝酒，因為碰撞起了口角，遭到何言語羞辱，再被何的朋友毆打，車子也被砸毀，後經朋友輾轉得知何的名字，在臉書看到他會去固定地點的健身，因而持槍埋伏。

被害何姓、顧姓男子經法院傳喚，都沒有出庭作證，法院依警詢筆錄，認為從何傷勢是逃跑時擦撞花圃，並未遭槍擊，許男亦未瞄準何的身體，依非法持有槍枝、毀損等罪判刑。

判決指出，許男計畫開完槍就要自首，案發前還以手機搜尋律師的聯絡方式，雖然符合自首條件，但仍是計畫性投案，並非心生悔悟而自首，難認素行良好。非法持有可發射子彈、具殺傷力之槍枝，判處有期徒刑2年6月，併科罰金4萬，毀損他人物品罪，判處有期徒刑1年，應執行有期徒刑3年。

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(中時 )