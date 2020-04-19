法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 12:102020/04/19 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自從新冠肺炎疫情開始，法國已經從國外收到了近4.4億個口罩，其中大部分來自大陸。 據法國媒體報導，自從疫情開始，法國從其它國家收到了4.39億個口罩，大多數來自大陸，總價值約為2.24億歐元。 報導指出，法國共從海外訂購了20億個口罩，其中大部分訂單給了大陸，法國外交部長勒德里昂表示，大陸目前已成為「世界口罩工廠」。而3月底，法國衛生部部長奧利弗韋朗表示，法國已從大陸訂購了10億個口罩，他當時指出，醫護人員每周需要4千萬個口罩。 (旺報 ) #口罩 #法國 #大陸 #中大 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 陸口罩日產能達2億片 04:102020/04/15 財經焦點 兒童口罩 議員籲國中小配發 01:242020/04/15 地方新聞 兒童口罩明增量 竹市竹北有夠罩 01:242020/04/15 地方新聞 地下賭場人擠人 恐成防疫破口 04:102020/04/15 地方新聞 只有台灣推蒸口罩？網曝關鍵真相 09:352020/04/15 日常 柯變卦扯扶植產業 口罩販賣機12區上線延後 10:592020/04/15 生活 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 - 兩岸 國民黨青年團長：大陸教育趁新冠疫情順勢崛起 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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