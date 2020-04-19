自從新冠肺炎疫情開始，法國已經從國外收到了近4.4億個口罩，其中大部分來自大陸。

據法國媒體報導，自從疫情開始，法國從其它國家收到了4.39億個口罩，大多數來自大陸，總價值約為2.24億歐元。

報導指出，法國共從海外訂購了20億個口罩，其中大部分訂單給了大陸，法國外交部長勒德里昂表示，大陸目前已成為「世界口罩工廠」。而3月底，法國衛生部部長奧利弗韋朗表示，法國已從大陸訂購了10億個口罩，他當時指出，醫護人員每周需要4千萬個口罩。

(旺報 )