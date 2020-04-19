大陸外長王毅18日與世衛組織總幹事譚德塞通電話，王毅表示，支持世衛組織、支持總幹事，就是維護多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和作用，也是維護國際社會在抗擊疫情面前的團結一致。譚德塞則稱，雖然自己屢遭攻擊抹黑，但相信，只要堅持真理和做正確的事情，總有一天會真相大白，歷史自會有公論。

據大陸外交部官網消息，4月18日，大陸國務委員兼外長王毅，與世界衛生組織總幹事譚德塞通電話。

王毅表示，與譚通電話，是要表明中國政府和中國人民堅定支持世界衛生組織，他相信公道自在人心，國際社會和世界各國人民也都持同樣態度。在當前全球抗擊疫情的關鍵時刻，支持世衛組織、支持總幹事，就是維護多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和作用，也是維護國際社會在抗擊疫情面前的團結一致。

王毅說，譚德塞以高票當選，一直得到會員國高度信任，作為首個來自發展中國家尤其是非洲大陸的總幹事，也像徵著人類文明的進步發展。總幹事就任以來積極致力於全球公共衛生事業，做了大量創造性工作，得到各方高度評價。

王毅表示，抗擊疫情需要世界衛生組織繼續發揮應有的重要作用。對世衛組織的攻擊抹黑沒有事實依據，施壓脅迫更不得人心，任何有良知的國家都不會支持。疫情當前，各國人民需要世衛組織，挽救生命、剷除病毒需要世衛組織。相信總幹事將會帶領世衛組織秉持職業操守和科學態度，繼續協調國際社會共同抗擊疫情。中方始終高度重視世衛組織的地位和作用，願在現有合作基礎上，通過多種管道，加大對世衛組織的支持力度。

譚德塞表示，感謝中方對世界衛生組織持續堅定的支持。他「完全贊同」支持世衛組織就是捍衛多邊主義。當前，全球處於病毒大流行的關鍵時刻，病毒不分國界，國際社會加強團結至關重要。只有團結一致抗疫，人類才能阻止病毒蔓延。如果國際社會出現分裂，病毒就會乘虛而入，加速擴散，疫情持續的時間將會更長，並會失去更多生命。

譚德塞還說，雖然他本人和世衛組織受到各種攻擊和抹黑，「但我相信，只要堅持真理和做正確的事情，總有一天事實真相會大白於天下，歷史自會有公論」。

(旺報 )