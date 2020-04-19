台南市仁德區一名潘姓男子日前從大陸返國，照規定必須進行為期14天的居家檢疫，但潘男卻在檢疫期間被鄰居檢舉多次落跑，多次是防疫人員一掛完電話就立刻出門，無視防疫禁令，事後還堅決否認，引來市長黃偉哲震怒「依次開罰」。最後潘男自知事態嚴重，坦承7度外出跑步、購物，衛生局依法裁罰70萬元，但17日晚間衛生局寄出罰單後，赫然發現潘男人竟然又失聯，目前仍不知去向。

潘姓男子設籍大陸，在新冠肺炎疫情爆發時返台，依規定須居家檢疫14日，但期間潘男卻屢次違反規定，甚至里長上門查訪時，也發現他不在家，潘男累計7次違反規定外出運動、購物。

台南市長黃偉哲知道以後相當憤怒，雖然潘男外出累計時數不足6小時，但是他屢勸不聽，因此下令「依次開罰」，每次裁罰10萬元，7次共計70萬元。衛生局調閱監視器畫面蒐齊證據後，於17日晚間寄出裁罰單時，竟發現潘男又失聯，目前不知身在何處。

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(中時電子報)