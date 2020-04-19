寶瓶星號今早被發現駛離基隆港，預計前往新加坡泊靠。（許家寧攝）

麗星郵輪「寶瓶星」號2月時因日本鑽石公主郵輪疫情爆發，無法靠港，一度在海上漂泊，後來獲准以「非營運」方式停靠基隆港，停泊2個多月來，支付500多萬元靠港相關費用，今天上午10點被發現悄悄駛離基隆港，將航向新加坡泊靠。

麗星郵輪2月初新冠肺炎疫情爆發，船上1700多名台人在海上漂泊50小時，幸全員無異狀、採檢呈陰性獲准下船；寶瓶星號原先擬靠泊菲律賓，後來又被拒絕，翌日先從基隆港駛出後，在台灣北部外海打轉，經各方協調獲准同意泊靠基隆港。

寶瓶星號以「非營運」模式於2月10日下午停靠基隆港西岸4號碼頭，進行必要的民生補給及船員更替，不過船上大陸籍船員不准下船，並依基隆港規定5萬噸級的郵輪，每天需向基隆港務公司支付碼頭碇泊費及垃圾清理費約8萬元。

當時中央疫情指揮中心同意，只要寶瓶星號沒有出境，就可以停在基隆港，但若出境就不得再停靠，寶瓶星號靜靜在基隆港碼頭待了67天，9日上午重新啟動引擎，緩緩駛離碼頭。麗星郵輪表示，基隆港為寶瓶星號母港，稍晚會對郵輪動態做說明。

(中時 )