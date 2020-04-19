印度政府為因應新冠肺炎疫情，自3月25日零時起全境封鎖，4月14日再次宣布延長封鎖至5月3日，有台灣人滯留印度希望能協調返臺。對此，外交部表示，駐處正協調飛行台北德里航線的中華航空規劃安排班機自印度搭載國人返臺。

外交部發言人歐江安今天表示，駐印度代表處及駐清奈辦事處之前已協助多位國人取道東京順利返臺，但仍有旅居印度各地及南亞國家的國人持續表達盼駐處協調班機返臺。駐處爰協調飛行台北德里航線的中華航空規劃安排班機自印度搭載國人返臺。

外交部已將相關情形通報中央疫情指揮中心，並刻正協調等待華航相關航班安排。駐印度代表處則配合蒐集及確認擬搭乘該班機國人的人數及資料。

她說，華航該班機須由搭乘國人付費搭，因此能否安排仍須視是否有足夠搭乘人數。上述航班倘確將起飛，所有旅客抵臺後將依照疫情指揮中心安排入住集中檢疫場所。

鑒於疫情持續蔓延，外交部也籲請國人非必要避免出國，並提醒所有旅外國人注意健康，落實個人衛生防疫，並隨時與駐外館處保持聯繫。

(中時 )