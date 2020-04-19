郭昱晴、張克帆、周宜霈、何嘉文及羅巧倫上《一袋女王》分享另一半對別人很大方卻對自己很小氣的親身經歷，郭昱晴說老公連衛浴裝潢超過預算的錢都要她自己付，但為了大方借朋友錢，竟然偷偷把她們的訂婚戒指拿去賣。

她當初結婚時共買了訂婚跟結婚的鑽戒，因為自己懂鑽石，所以當初就挑了兩個50分的GIA鑽戒，而且是很好的主鑽當訂婚戒，但因為老公不喜歡戴鑽戒，而她平常出門打扮本來就樸素，所以就把訂婚戒鎖在保險箱裡。直到前年她想說那兩個五十分鑽戒放那麼久不拿來戴也是很可惜，反正老公也不戴就想說改做成耳環，結果打開保險箱卻找不到，一問之下才知道原來她老公有個朋友因為公司周轉不靈，臨時需要50萬，他一聽就請對方給他一個禮拜，最後加上賣掉戒指湊到50萬借給那位朋友。

她說後來輾轉得知當初對方也只是打電話來跟老公訴苦，並沒有開口跟他借錢，但她老公就很大方的不惜賣掉訂婚戒也要幫忙，最後那位朋友有還了那筆50萬，但她氣的是就算婚戒要賣好歹也先說一下。

(中時 )