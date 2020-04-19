一年一度母親節將至，偏偏遇上新冠肺炎疫情，米其林星級餐廳及飯店紛紛推出可供外帶或外送的母親節套餐，在家防疫也能表達對媽媽的感謝。

2019年獲得米其林一星的「山海樓手工台菜餐廳」，首度推出「慈．母親節六人外帶饗宴」，集結餐廳7道主廚精選與經典台式手路菜，包含山海豪華拼盤、八寶乾坤燒元蹄、五柳枝魚、古早味炒米粉、蒲瓜封、清湯四寶及荔枝玫瑰銀耳等，道道採用台灣當令食材，傳承台菜老味道的工藝。(4/30前訂購付清，享早鳥優惠9折)

幸福滿盆分享餐。（圖／圓山大飯店提供）

台北市代表地標之一的圓山大飯店，宴會廳也在5/1~5/10推出「幸福滿盆分享餐」，包括幸福滿盆、日式和風鮭魚沙拉、經典臘味糯米飯，值得一提的是「幸福滿盆」，烹飪方法十分講究，分別要經過煎、炸、燒、煮、燜、滷後，再層層裝盆而成，內裡更有乾坤，由鮮鮑魚、瑤柱、大海蝦、海參、石斑球、淡菜、紅燒肉、白斬雞、娃娃菜、花菇等10幾種原料組成，澎派豐富。

若是還想加碼，也有活九孔拼盤、雪蛤人參燉烏骨雞、避風塘海大蝦、紅酒牛小排、銀杏山藥蔬及燒海參北菇等單點菜色可以加點做搭配。(4/30前單點品項訂購滿NT$2,000(含以上)，加贈送6吋母親節蛋糕)

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(中時電子報)