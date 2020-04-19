男神李敏鎬退伍後的首部作品「The King：永遠的君主」（17日）才剛開播，不料在劇中和他有對手戲的女星鄭恩彩卻又被爆和唱過知名韓劇「鬼怪」OST的男歌手鄭在日有不倫戀。對此，鄭恩彩友人率先跳出來替她喊冤，而雙方的經紀公司則全力否認。

綜合韓國媒體報導，鄭恩彩爆出不倫戀後，她的朋友立刻跳出來替她抱不平，稱鄭恩彩也是受害者，因為不知道對方已經有家室。而鄭俊日公司則表示，這件事已經過了10年，不明白為何又被提起；不過之後又改口，指鄭恩彩當時就已經知道鄭俊日是有婦之夫，真相為何令人霧裡看花。

鄭恩彩和鄭俊日曾有不倫關係。（圖／翻攝鄭恩彩 IG）

據了解，鄭俊日在2006年和前妻交往，2010年被發現劈腿，但女方選擇相信並原諒他，兩人在2011年結婚，婚後鄭俊日又被抓包偷吃，這才讓妻子死心提出離婚；事件爆發後，粉絲們才得知原來鄭俊日已婚，也因此有部分人士批評他根本是渣男。

事實上，鄭恩彩和鄭俊日的不倫關係，在2017年就已經曝光過，只是當時2人知名度都不高，才沒有引起廣大的討論。而對於這段過往再度被爆出來，鄭恩彩的經紀公司回應，個人的私生活突然在這時間點被刻意拿出來討論，深表遺憾，希望外界不要再繼續討論這些沒有事實根據的言論，請將焦點專注在她的作品上。

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(中時電子報)