台灣羽球一哥周天成近日接受世界羽聯（BWF）視訊訪問，透露台灣的新冠肺炎防疫工作、自己對於東京奧運備戰的心情。

周天成表示，奧運從今年延到到明年，讓他的準備時間從短短幾個月增加到一年多，可以有更多時間準備、加強，他也想專注於更科學化的訓練，提升力量及穩定性，多這一年時間，是給他進行科學訓練的好機會。

目前因為疫情比賽停擺，周天成認為感覺像回到高中時期沒那麼多比賽，也讓自己可以為下一次挑戰集氣，目前維持訓練，一天當中有一半時間在訓練，另一半時間就是在房裡讀聖經。

台灣疫情控制得宜，人民還能維持正常生活，周天成很感謝醫療防疫團隊的付出，看到醫護人員臉上是護目鏡與口罩壓痕的痕跡，以及手部頻繁消毒造成破皮，也令他相當不捨，送了上百條護手霜給醫護人員，他也祝福大家都能平安健康，疫情過去後選手再來締造美好賽事。

印尼媒體指出，周天成目前男單世界排名第2，在BWF恢復比賽前名次不會受到影響，在BWF尚未延長2020東京奧運參賽資格積分期之前，他幾乎可以肯定有2020東京奧運參賽資格。

(中時 )