台南市長黃偉哲（米黃夾克者）視察南區竹溪公園，與小朋友肘碰肘提醒防疫拱手不握手。（程炳璋攝）

大陸籍潘姓男子在大陸新冠肺炎疫情嚴峻時來台依親，他卻在居家檢疫期間7度違規外出，政府處以70萬重罰，他竟在檢疫結束離去，政府面臨找不到人可罰窘境，台南市長黃偉哲19日視察南區竹溪水岸園區遊戲場時表示，只要潘男未來返台入境，仍然照罰。

潘男日前來台依親，被限制居家檢疫期間，多次選在防疫人員電話查勤之後外出，被認為惡意鑽漏洞規避查緝，經過鄰居通報檢舉，台南市衛生局事後追查他檢疫期間違規外出竟高達7次，決定以一次一罰方式，共開罰70萬元。

潘男卻在居家檢疫期滿後離開親人家，疑似返回大陸，他在台灣並無登記財產，造成政府追討問題。黃偉哲表示，會委託行政執行署追債，除非潘男不再入境台灣，否則仍需繳交罰金。

黃偉哲表示，潘男居家檢疫時一再違規外出，感覺行為是惡意違法，政府罰錢不是用來補充國庫，而是希望遏止違法行為，追繳罰金是維護法律尊嚴，這部分一定要處理。

南區竹溪特色公園落成啟用，成為台南第6座特色公園，黃偉哲視察後表示。公園還有部分設施待改進，會請水利局檢討、處理。

(中時 )