「119報案APP」消防局勤指中心受理情況。（金門縣消防局提供）

「119報案APP」流程示意圖。（金門縣消防局提供）

因應智慧型手機及APP運用的普及化，消防署已建置「119報案APP」提供民眾免費下載使用。金門縣消防局建議鄉親多加運用，但也提醒不要謊報，以免遭罰新台幣3000元至1萬5000元。

縣消防局指出，「119報案APP」會依據報案者手機定位所在地自動轉接至當地119，並提供「火警報案」、「救護報案」、「簡訊報案」等3大報案功能。民眾也可以預先建置緊急聯絡人資料於APP內，方便第一時間快速聯絡。

該局說明，「119報案APP」會引導民眾即時開啟手機定位功能，快速將所在位置等資料提供給119受理人員，縮短詢問及等待救援時間，爭取黃金救援時間；對於無法以語音報案的聽語障人士，APP也提供簡訊報案功能，民眾可運用內建的報案內容範本，快速完成報案，並於完成報案的同時，自動發送簡訊通知緊急聯絡人。

對於戶外活動山友、獨居長者、聽語障人士及外來遊客，「119報案APP」可以提供最即時、便捷的協助，減少因緊張、受傷或語言能力不足而無法準確提供所在位置的情況發生。

縣消防局長翁宗堯也提醒民眾珍惜救災資源，勿謊報火災、惡意騷擾或任由兒童嬉鬧撥打119電話。依消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話者可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰緩。」

該局119勤務中心在2015年即曾接獲李姓民眾報案，指稱在金門大橋工地海域，看到5、6名施工人員落海，金城、金寧及金湖、金沙等地消防分隊緊急出動橡皮艇協同警方、海巡、岸巡及軍方兩棲營蛙人前往救援，時任局長楊肅凱現場指揮調度，最後證實是謊報，訊後重罰1萬5000元。

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(中時 )