海軍敦睦艦3名確診者在15日解除隔離前即有不適症狀，但海軍參謀長敖以智15日在立院備詢時卻公開表示艦上官兵「身體狀況都沒有問題」。但我駐帛琉大使周民淦3月的一支長27秒的影片，卻赫見「海軍官校生牽啦啦隊正妹的手狂嗨跳舞，都沒戴口罩」，無異於狠狠打臉海軍。

民進黨立委蔡適應15日在外交國防委員會詢問敦睦艦隊官兵身體有沒有問題？敖以智回應說，「都沒有問題」，艦上人員都進行檢疫了。蔡適應又追問結果如何？敖以智表示，疾管署邊境管制處告知，只要30天內沒狀況即可，當天結訓就可以休假。

但案396在12日出現頭痛、嗅覺異常情形，案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，引起外界質疑國軍隱匿疫情。

敦睦艦隊3月出訪帛琉影片。(圖/中華民國駐帛琉大使 周民淦，3月14日在個人臉書上傳公開影片)

為證實海軍確實說謊，有網友挖出大使周民淦3月14日上傳的一支長27秒影片，並記載「敦睦支隊與帛琉壘球隊進行友誼賽」，更大讚當時跳舞的啦啦隊， 「真是活潑帶勁！」。甚至翻閱帛琉大使館臉書，上傳敦睦艦隊在帛琉照片，清一色也都沒戴口罩。

國防部則發布新聞稿澄清，案397自述有身體不適，惟該員並未回報及求醫，存在通報不實的情況。

(中時電子報)