社會局長彭懷真今日上午親自頒發感謝狀，感謝民間團體的熱心善舉。(台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真)

台中市光明獅子會及台中區太峰國際同濟會發揮愛心，捐贈50台「有輪洗澡椅」給仁愛之家，降低行動不便長者沐浴危險。社會局長彭懷真19日親自頒發感謝狀，感謝民間團體的熱心善舉，他表示，洗澡椅輔具讓長輩洗得安心，減輕照服員的照顧職業傷害，大幅提升生活品質。

彭懷真表示，台中市光明獅子會及台中區太峰國際同濟會，關心台中市立仁愛之家行動不便或臥床長輩的日常需求，捐贈50台有輪洗澡椅，讓長輩沐浴更方便。

光明獅子會長李文源指出，親自踏勘仁愛之家的狀況，了解長輩對洗澡椅的需求，唯有透過輔具支持，才能提升其行動與自理能力，盼藉此次捐贈喚起大眾對長輩需求的重視。

社會局指出，因應新冠肺炎(COVID-19)防疫規範，現場進行嚴格的防疫措施，包括在通風良好處辦理活動，民眾須量體溫、戴口罩、酒精消毒雙手才能進入會場，並安排梅花座，落實社交距離，保持1.5公尺以上。

(中時 )