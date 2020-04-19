曾停靠帛琉的海軍敦睦艦隊，驚傳3人確診新冠肺炎，當地並未有新冠肺炎案例，因此引來各界關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，高度懷疑帛琉有潛藏病例的存在。對此，作家苦苓則在臉書轉貼他在帛琉看醫生的真實紀錄，並直言真相在這裡。

苦苓在臉書撰寫「為什麼明明零確診卻有三個人被感染呢？」一文，並點出背後真相！苦苓貼上他在帛琉看醫生的真實紀錄，引來網友議論。

苦苓說當他再醒來時，看見頭上鐵皮的屋頂下，旋轉著老舊泛黃、有氣無力轉動的電扇，一雙趾甲骯髒、趿著夾腳拖鞋的褐色大腳ㄚ一步一步的走近。出現在他眼前的是一張嚼著檳榔的、圓圓的黑臉，這個白衣上還有酒渣、茶渣和咖啡渣，沒洗乾淨的男護士，粗魯的擠弄他的傷口、翻動他的腦袋。送他來醫院的領隊則在旁邊道「不要怕，醫生要幫你縫線。」然後立刻換上一張更圓更大更黑的、女生的臉孔，她看起來有點緊張，苦苓就任憑兩人在他頭上又刺又割又縫又補。未料，忽然他頭上的動作停下來了，兩個人竊竊私語，語氣驚慌，「What’s happen？」「I don’t know.」「Call the doctor！」當苦苓慌張懷疑這兩個是否是冒牌醫護時，他們兩個已經停止動作、各自走開、陸續消失，只剩下旅行團的領隊，把已經半昏迷的他送回旅館。

苦苓說他「逃回」台灣之後馬上去就診，醫生看了他的傷口之後，驚呼「哇！這傷口是你小孩幫你縫的嗎？」醫生直呼「這麼大的傷口只縫一針，還歪歪扭扭的，真的很像小孩子亂弄的！」

對於苦苓在帛琉看醫生的真實紀錄，網友紛紛表示「雖然是輕鬆解釋的文章，但是想到昨天的海軍確診頭皮已發麻...零確診幾天後發現路上人多了，口罩也不是人人都戴了，防疫距離也縮到幾乎没有了」、「所以是認為帛琉沒能力確診嗎？所以才零確診？」、「下船時應該是被輕症或是無症狀感染，然後在船上傳，傳到幾個人症狀明顯而就醫。所以全船很有可能有很多人已被感染且症狀可能不明顯」。

(中時電子報)