張學友居家開唱。（摘自Youtube直播截圖）

陳奕迅居家開唱。（摘自Youtube直播截圖）

英國足球傳奇貝克漢和老婆維多莉亞線上問候。（摘自Youtube直播截圖）

泰勒絲居家開唱。（摘自Youtube直播截圖）

演唱會集結美國3大脫口秀主持人吉米法倫、吉米基墨、史蒂芬荷伯共同主持。（摘自Youtube直播截圖）

壓軸表演〈The Prayer〉。（摘自Youtube直播截圖）

為了呼籲全球同心抗疫，鼓勵前線醫療照護人員，由女神卡卡（Lady Gaga）籌備的慈善抗疫演唱會「One World：Together At Home」於台灣時間19日凌晨2點展開，包括艾爾頓強（Elton John）、席琳狄翁（Celine Dion）、滾石合唱團（The Rolling Stones）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、泰勒絲（Taylor Swift）、怪奇比莉（Billie Eilish）等多位歌手巨星輪番「居家」嗨唱，其中香港2大歌神張學友、陳奕迅也受邀，讓華語樂迷也看得十分過癮。

張學友戴鴨舌帽、穿藍黑條紋衣一身休閒，用國語和觀眾問好：「大家好！如果你們在家沒事做，就來唱唱歌吧，可能疫情就會過去了。」並打開手機的伴奏音樂，演唱自己的英文歌〈Touch Of Love〉，歌唱期間閉眼投入，不時翹著招牌蘭花指，非常動聽。

陳奕迅則以簡約造型登場，Ｔ恤長褲加上畫家帽，以粵語、國語和英語答謝所有醫護人員，「哈囉，我想藉這次機會多謝所有醫護人員，謝謝你們的無私和愛心」，首次出場他以吉他自彈自唱10年前的粵語歌〈我什麼都沒有〉。隨後，他二度出場，這次則以鋼琴自彈自唱，他直言自己很久沒有彈琴，心情有點緊張，笑說會努力完成，並演唱約翰藍儂的名曲〈Love〉。

演唱會集結美國3大脫口秀主持人吉米法倫（Jimmy Falon）、吉米基墨（Jimmy Kimmel）、史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）共同主持。除了歌手開唱外，英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）和老婆維多莉亞（Victoria Beckham），貝克漢更與少男足球員連線，鼓勵他們持續練習；而比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達也現身致敬醫護人員。

演唱會先在網路串流直播6小時，再至電視轉播2小時，為時8小時的演唱會，壓軸表演由大陸鋼琴家郎朗伴奏，結合意大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）、席琳狄翁、約翰傳奇（John Legend）和女神卡卡等殿堂級音樂人帶來〈The Prayer〉，空前絕後的美聲演出，震撼人心，為慈善演唱會完美落幕，活動也募款超過5千萬美元（約15億元台幣）的資金來對抗新冠肺炎病毒。

(中時 )