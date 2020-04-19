胡瓜主持本周民視《綜藝大集合》，節目安排最流行的「平板加速」挑戰，挑戰者必須以「棒式」姿勢跟著旋律加快動作，並保持在節拍上，這不僅考驗核心，也挑戰平衡能力。本集來了一群9到11歲的跆拳小神童，胡瓜當然也要「挑戰」對方，雖然開頭表現可圈可點，但經過兩輪「平板加速」後，續航力稍顯不足，最後敗給小朋友，這時小朋友們齊喊：「請辭！請辭！請辭！」

胡瓜聞言馬上回應：「輸個遊戲有那麼慘嗎？就要請辭！」小朋友們才解釋，是要拿到獎金的同學「請吃飯」，他才鬆了一口氣，算是意外笑料。該集特別邀請「TDS飛馬跆拳道」小朋友，雖然他們年紀不大，但對於跆拳道的踢技掌握非常熟練，他們帶來的表演，在整體的整齊度、動作的一制性，都表現得非常完美。

胡瓜挑戰遊戲。（民視提供）

表演結束後，胡瓜當然也有安排高難度的考驗，要給這群小小神童來挑戰，這個關卡小朋友需要單腳站立一口氣踢破20顆氣球，姿勢的困難度極高，沒想到小朋友們依舊展現超高技巧完成演出，讓現場藝人瘋狂喝彩。

(中時 )