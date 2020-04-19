不肖人士將廢棄物載到偏僻公墓燃燒，暗夜冒出熊熊火勢。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市生命禮儀管理處設立「禁倒垃圾」公告，仍有不肖人士燃燒廢棄物。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市環保局盼員到場追查，發現多為紙箱、塑膠籃，懷疑是市場盤商或攤販非法棄置。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

公墓地處偏僻，且山路狹小，消防隊員小車接駁載水，配合徒步上山，用打火把滅火。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市東勢區連傳3天廢棄物火警，而且集中在當地第4公墓周邊，臭味往上城里及新伯公地區瀰漫，居民連聞3天刺鼻臭味，不勝其擾。熱心民眾摸黑追查，發現不肖人士將廢棄物載運到偏僻公墓燃燒。台中市環保局接獲檢舉，已派員到場破袋追查，將依法開罰棄置行為人。

台中市消防局17日晚間近8時獲報，東勢區第4公墓失火，立即派遣東勢分隊前往灌救，由於起火點位於公墓偏僻處，山路狹窄，水箱車開不上去，以小車接駁載水，配合徒步上山，用打火把滅火。隔天18日上午7時第4公墓再傳火警，19日6時許石角國小旁亂葬崗又傳失火。

消防弟兄疲於滅火，當地居民也被燃燒臭味受不了，上城里及新伯公地區家家戶戶緊閉門窗，還有民眾氣得大罵「找了兩個晚上，可以再沒功德心一點！整個上城到新伯公都在聞你燒的戴奧辛，垃圾人做垃圾事！」

台中市環保局稽查大隊長羅文龍表示，近日陸續接獲民眾檢舉，經派員到場勘查，主要是燃燒一般市場包裝蔬菜紙箱、裝潢廢棄物、家庭垃圾包，已逐一破袋追查來源，並調閱附近路口監視器追查可疑人車，另評估於棄置熱點架設遠端監視系統

羅文龍呼籲，民眾或業者切勿隨意燃燒及棄置廢棄物，避免觸犯法律，露天燃燒廢棄物最高可處新台幣500萬元罰鍰，此外，若涉及違法受託從事廢棄物傾倒燃燒處理，將再面臨1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時 )