意外遽逝的台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋，公祭時間已訂於本周二（4/21）上午，但受疫情影響，集體聚會有100人的限制，治喪小組成立雲端連絡平台，有意前往悼念者需事先登記（https://forms.gle/QyYJeFDZkrXwV1GN7），也建議無法報名者，透過網路參與線上追思告別會（http://swchen.online），把每個人把想「對昇瑋說」的話、懷念的照片，用AI留在雲端，讓他能夠收到。

這個臨時架設雲端平台，由台灣人工智慧學校與g0v、玉山金控合作，開放給長官、講師、校友、合作夥伴自由留言上傳。截至目前，包含朋友同學、學術界、產業界和法人機構等，上傳和陳昇瑋有關的許多往事，眾人留下無限的懷念，更惋惜他的突然離去。

台北醫學大學管理學院大數據研究中心主任謝邦昌說，「老天爺一定缺乏AI人才，才把昇瑋請過去幫忙」，雖然在人間的我們十分難過、也不解，老天爺為何這麼早就召喚陳執行長，但也要告訴老天爺， AI在天堂肯定很重要的。

治喪小組表示，陳昇瑋博士為台灣人工智慧學校執行長、玉山金控暨玉山銀行科技長兼數位長、財團法人人工智慧科技基金會董事長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長，曾任中央研究院資訊科學研究所研究員暨資料洞察實驗室主持人。

陳昇瑋為台大電機系博士，研究領域為人工智慧、金融科技、多媒體系統、社群網路及計算社會科學等，長年推動人工智慧在製造、金融、零售、服務各產業的深化應用及數位轉型。

在短暫而燦爛的生命旅程中，陳博士跨界、突破框架的思維，以及無畏的膽試與魄力，屢屢為台灣學術界及產業開創新局，非僅學術研究成果豐碩，更成為台灣產業AI化的先驅與代表人物。重要的事情沒人做就「我們來做」的精神、永遠不劃地自限的精神已成典範。

(工商 )