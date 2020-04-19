丁噹擔任《天賜的聲音》飛行嘉賓，攜手黃綺珊帶來細膩澎湃的〈她她她〉，兩人跌宕的唱腔和豐沛的情感中誠懇融入了個人的成長與蛻變，將這首從女性視角出發的歌曲，不僅唱成「釋懷之歌」，還成了擁抱過往的自己的「慰藉之歌」。丁噹坦言在表現這首歌時，回憶起自己結束上一段戀情後，曾一人飛去對方的城市，獨自再走約會路，作為對逝去戀情的道別，最後才放下這段感情。單身13年的丁噹深情演繹獲全場超高評價，王力宏祭出相親「利誘」來搶人，兩人碰撞出的音樂火花也順利拿下本場金曲。

丁噹與黃綺珊精彩演繹〈她她她〉深受音樂合夥人青睞，胡彥斌給出「這就是一首金曲」評價，胡海泉比喻「好的歌者就是像針一樣，能夠繡出一整個自己的人生故事」，王力宏則是主動出擊邀請丁噹與自己合作，丁噹談及自己的2020年願望之一是「順利脫單」，王力宏為搶人秒變身「紅娘」在線為丁噹相親，邀青年才俊趕快報名，逗樂丁噹，如願收下一員大將。

在選曲過程中，王力宏通過雲端連線與丁噹交流，兩人選唱羅大佑的〈鹿港小鎮〉，這首歌讓同樣為了圓音樂夢離家的兩人感觸極深，丁噹說：「〈鹿港小鎮〉這首歌是一個有血有肉的故事。力宏聽了我在台上所講，還去了解我的經歷之後，選擇這首歌，讓我感覺很溫暖，我非常信任他！」王力宏也不辜負丁噹的信任，他在臉書上寫道：「因為丁噹在上半場勇敢地在節目裡說出她的愛情故事，從那一刻起這首全然不同的改編就開始成長。」因為丁噹帶來的靈感，王力宏火力全開徹夜6小時極限改編，將耳熟能詳的〈鹿港小鎮〉mix〈他不愛我〉，完美融合自己擅長的R&B風格，同時也充份展現丁噹的卓越唱功。

兩人雲端合唱的模式毫不遜色，丁噹為了表現夢想背井離鄉的鄉愁，愛情落幕後的自我療癒，運用出演音樂劇《搭錯車》的表演技巧，將故事與情感融入歌曲，上演了一齣豐滿的「獨角戲」，兩人的演譯讓現場音樂合夥人和樂評人驚喜不已，眾望所歸獲得了本場金曲榮耀。丁噹表示，此次最大收獲是發現自己是可以被激發的歌手！這次極短的準備時間和R&B曲風的嘗試，也讓她再次發現自己的潛力，希望今後能有更多機會和不同的音樂人合作。

丁噹在《天賜的聲音》將失戀心情投入演繹〈她她她〉獲超高評價。（相信音樂提供）

丁噹獨角戲詮釋〈鹿港小鎮〉獲超高評價。（相信音樂提供）

丁噹黄绮珊合作〈她她她〉。（相信音樂提供）

丁噹獲本周金曲榮譽。（相信音樂提供）

〈她她她〉融入丁噹情感經歷。（相信音樂提供）

丁噹在《天賜的聲音》將失戀心情投入演繹〈她她她〉獲超高評價。（相信音樂提供）

(中時 )