海軍敦睦艦隊傳出我國首宗新冠肺炎「軍艦群聚感染」事件引發關切。問題是，直到我海軍敦睦艦隊任務圓滿完成離開當地前，帛琉仍保持「零確診」紀錄，海軍官兵染疫源為何，成為台灣及帛琉極力想破解的謎題。

長期透過遠距視訊協助照顧帛琉民眾健康的新光醫院今天指出，原本不具檢驗能力的帛琉，已在新光醫院協助下，在四月建立與新光醫院同等級的Ｐ2實驗室，新光也派出ＲＴ呼吸治療師、醫檢師二人到該國駐診，因軍艦感染事件引發帛琉高度關切，帛琉將透過該實驗室，3周內採檢500件與敦睦艦隊人員接觸過的當地民眾，希望有助破解「感染來源」。

新光醫院副院長洪子仁說，台灣、帛琉新冠肺炎疫調都在進行中，他不便對海軍敦睦艦隊爆發疫情做評論，依照目前時間序，也難判斷海軍是在哪裡感染，恐需要透過疫調，得知最有可能的感染源。他指出，帛琉方面接到我國海軍有確診消息後，第一時間反應是感到不解，原因是近期帛琉對相關醫護人員採驗結果都是陰性，而且如果是在帛琉染疫，理論上，敦睦艦隊回程途中，應該就會有發病情況。

洪子仁指出，帛琉已經根據我海軍官兵在島上的活動史、接觸史要對相關人員進行採檢，預計3M周要完成500人的檢驗工作。雖然帛琉在3月才剛把當地疑似檢體送交新光醫院代為採檢，但新光醫院在4月初時已經透過空運海運，將實驗室等級的檢驗設備陸續送達並完成建置，更透過視訊會議以及駐地的醫護人員指導檢驗技術。此次敦睦艦隊染疫事件，帛琉就可採檢更多人。他也證實，19日已經有與外交部駐帛琉大使周民淦通過電話，我駐帛琉的外交人員都願意主動配合帛琉政府採檢，希望協助掌握情況。

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(中時電子報)