美國一位父親帶著家人入住位於16層樓的度假公寓，將房間窗戶打開透氣，沒想到4歲的兒子竟從窗戶跌落1樓地面，當場身亡。事後男童母親傷心表示，兒子生前「一直想要飛起來」。

據《每日郵報》報導，原本住在東岸紐約史泰登島（Staten Island）的男子菲爾（Phil DelDuca），數月前帶著妻子、4歲的雙胞胎兒子和他們的姨媽，入住西岸佛羅里達州（Florida）的一處度假公寓，當地不僅陽光明媚，房子還在16層樓高，視野相當好，開窗就可見到無敵海景。

4月11日上午8時許，雙胞胎的母親伊莉莎（Eliza Gronowska）和2個兒子開心做彩蛋，並將照片PO在臉書，一家四口和樂融融。11時許，父親幫兒子傑西（Jesse Delduca）打開臥室的窗戶，讓他可以呼吸新鮮空氣，沒想到卻因此導致天人永隔的悲劇！

報導指出，當父親再度走進房間時，發現窗戶上的邊條被折彎，乾脆將整扇紗窗拆了下來放在床上，再將窗戶關起來。一直等到姨媽發現紗窗被拆下，才走到窗邊將窗戶打開，才看到傑西的小小身影，已躺在1樓地面上；男童父母聞訊急忙衝到1樓，請大廳服務人員打電話求救。

案件報告指出，傑西已被判定為意外跌出窗外而死，他的母親事後在臉書發文說「再見我們的傑西！哦，我的天哪，真的好痛！請為我們祈禱。」從她的臉書貼文發現，她和老公經常將兩個孩子舉高玩「飛高高」，甚至直接以雙手將孩子拋起；她也向警方透露，傑西生前一直想要飛起來。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)