【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.04.19

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內昨(18)日新增562例新型冠狀病毒肺炎相關通報(不含軍艦接觸者採檢)，截至目前累計53,005例(含50,619例排除)，其中420例確診(今日新增案399至420)，分別為365例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，189人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計2,331,516例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國732,224例、西班牙191,726例、義大利175,925例、法國173,956例及德國137,439例為多；病例中158,722例死亡，以美國38,663例、義大利23,227例、西班牙20,043例、法國19,323例及英國15,464例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

台灣才連續四天確診數抱零，繼昨天新增3名軍艦確診者，今天一口氣增加22名病例。陳時中表示，經過一晚徹夜採檢，全數採檢完畢，新增21例，都是在磐石軍艦上確診。另外一例為境外移入。陳時中也改口，案情確定之前不分境內、境外，昨天講的媒體會認為我們認定是在帛琉感染，澄清話沒說清楚，今天不講境內、境外，而是敦睦艦隊，讓大家了解案情。

(中時電子報)